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Андрей Бочкарев сообщил о завершении разработки грунта котлована на станции метро «Физтех»

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев сообщил о завершении разработки грунта котлована на станции метро «Физтех»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты завершили разработку котлована в зоне платформенной части и вестибюлей на станции метро «Физтех». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 16 августа.

— Объем механизированной выемки грунта составил 230 тысяч кубических метров. В настоящее время продолжается сооружение основных конструкций станционного комплекса. Ведется укладка бетонной подготовки под основание будущей станции, — отметил он.

По словам заммэра, также стартовали работы по строительству лотковой плиты и стен станции, около 1200 кубометров бетона уже уложено.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков добавил, что односводчатый тип станции позволяет добиться значительной механизации при строительстве. Так, при сооружении свода используют передвижную опалубку, которую начали готовить к предстоящей работе. Кроме того, специалисты полностью уложили основание в перегонных тоннелях в сторону станции «Лианозово».

Также стало известно, что благоустройство территории около станции БКЛ метро «Сокольники» выполнено наполовину. Уточняется, что более чем на 60 процентов смонтировано уличное освещение и уложен асфальт на тротуарах.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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