Депутат Мосгордумы Орлов: Сети новых видов общественного транспорта развиваются на глазах у москвичей

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Новые виды общественного транспорта развиваются в Москве, при этом отдельные маршруты становятся полноценными сетями, которые охватывают всю столицу. Об этом сообщил заместитель председателя городской думы Степан Орлов во вторник, 16 августа.

— На глазах у москвичей, на наших с вами глазах произошло радикальное обновление города. И изменения в транспортной сфере здесь особенно заметны. На смену троллейбусам пришли электробусы, вместо почтенных дребезжащих чешских «Татр» по рельсам Москвы помчались современные бесшумные низкопольные трамваи. <...> В истории столицы еще не было периода, когда город менялся бы так быстро, причем менялся в лучшую для жителей, для каждого москвича сторону, — заявил Орлов.

Он отметил, что еще 10–15 лет назад было сложно представить, что железнодорожное сообщение в столице будет интегрировано в систему городского транспорта. Однако сейчас, после запуска первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД), стало ясно, что в современной Москве невозможного нет.

Депутат добавил, что до конца 2023 года будут запущены МЦД-3 и МЦД-4, а после этого планируется старт МЦД-5, который пройдет через самый центр города.

Орлов заключил, что сейчас также развивается тесная экономическая интеграция Москвы и Московской области, где ведущую роль играет транспортный фактор — отдельные ветки железных дорог объединяются с другими видами общественного транспорта и «превращаются в настоящую сеть», улучшающую повседневную жизнь людей, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 16 августа, открыл движение через железнодорожные пути в районе станции Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) Матвеевская.