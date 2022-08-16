Названы основные отличия новой орбитальной станции от МКС

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Новая российская орбитальная станция, представленная «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», существенно отличается от МКС. Во-первых, она в пять-шесть раз меньше по массе, а во-вторых, имеет отличное от МКС отклонение орбит. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Он отметил, что новая орбита — ретроградная, то есть отклоняется в другую сторону — не по вращению Земли, а в противоположную. Это позволяет с данной орбиты видеть всю территорию России и всю Арктику.

Также будет изменен режим использования станции. Произойдет переход от режима непрерывного присутствия и работы МКС к режиму посещения, когда космонавты прибывают на станцию, устанавливают нужные приборы, проверяют их, проводят исследования и, если все в порядке, отбывают на Землю.

По словам Эйсмонта, это хорошее преимущество новой орбитальной станции. Поскольку, например, МКС в значительной мере работает на жизнеобеспечение космонавтов, передает «Радио 1».

Ранее Российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» представила макет российской орбитальной станции. На макете представлена станция второго этапа, который предполагает нахождение на орбите целевого производственного модуля, а также платформы обслуживания, передает RT.

Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.