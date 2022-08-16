Фото: Наталия Нечаева / «Вечерняя Москва»

Бизнесмен Николай Разгуляев рассказал о разводе с актрисой Ольгой Кабо, отметив, что его бывшую жену нельзя назвать меркантильным человеком.

— Она — белая ворона среди артистов, артисток, певиц, людей шоу-бизнеса. Я влюбился в нее. Но потом потихоньку-полегоньку все это остыло, ушло куда-то в бытовую составляющую. Мы расстались спокойно. Сели, обсудили и пришли к пониманию, — отметил предприниматель.

По словам Разгуляева, в настоящее время он является банкротом, а его имущество продано в счет погашения долгов.

Известно, что супруги расстались еще в 2016 году, однако долго тянули с разводом. Бизнесмен объяснил, что они избегали внимания общественности. Пару шокировал громкий развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, которые были их соседями и часто заходили в гости. Разгуляев и Кабо опасались аналогичной шумихи в прессе, пишет «СтарХит».

О том, что Ольга Кабо подала заявление на развод со своим вторым мужем Николаем Разгуляевым, стало известно осенью прошлого года.

Тогда суд отдал актрисе одну квартиру из совместно нажитого имущества супругов. Особняк стоимостью 40 миллионов рублей остался у ее мужа.

Кабо и Разгуляев познакомились в 2009 году и уже через месяц пошли в ЗАГС. У обоих было по одному браку за плечами и дети от предыдущих отношений: актриса воспитывала дочь Таню, а предприниматель имел троих детей. Кабо в 44 года родила супругу наследника Виктора.