Квадроцикл стоимостью 600 тысяч рублей украли с подземной парковки в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Московской области

Россия, Московская область, Королёв, улица Академика Легостаева Карта всех событий

В подмосковном Королеве у мужчины украли квадроцикл с подземной парковки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 16 августа.

По ее словам, злоумышленник приехал на подземную парковку многоэтажного дома на улице Академика Легостаева на своем грузовом автомобиле с подложными номерами. После чего мужчина погрузил квадроцикл в кузов и скрылся.

Хозяин транспортного средства заметил пропажу, стоимость которой оценивается в 600 тысяч рублей, и обратился в полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и в городе Рыбинске задержан 35-летний мужчина — сообщила Татьяна Петрова.

После задержания нашли и сам квадроцикл: он стоял в одном из местных гаражных боксов. В результате транспортировки транспортное средство получило несколько повреждений. Его, а также грузовой автомобиль злоумышленника изъяли.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

По той же статье обвинили четырех мошенников из Подольска, которые пытались вынести со склада крупного интернет-магазина товары на сумму в 2,4 миллиона рублей.