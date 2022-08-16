Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, как дефицит витамина D влияет на сон

Анастасия Колоскова
Общество
Врач рассказала, как дефицит витамина D влияет на сон
Фото: Pexels

Дефицит витамина D может негативно отразиться на качестве сна человека. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

— Исследование, в котором рассматривалась связь между дефицитом витамина D и сном выявило несколько тревожных тенденций. Люди с дефицитом имели более высокий риск таких состояний как бессонница. У них также был хуже и короче сон. — отметила медик.

По словам врача, чтобы прийти к подобным выводам, ученые изучили авторитетные исследования со всего мира.

По версии некоторых экспертов, эта взаимосвязь объясняется тем, что дефицит витамина D влияет на воспаление носа и миндалин, что может спровоцировать апноэ во сне.

Захарова перечислила тревожные признаки нехватки этого важного витамина. К ним относятся слабость, усталость, боль в костях или мышцах, перемена настроения. При этом она подчеркнула, что боль может возникать как во всем теле, так и в отдельных частях — внизу спины, тазу или стопе.

Медик порекомендовала всем людям старше одного года получать 10 микрограмм витамина D ежедневно. Летом и весной для этого достаточно 10–20 минут находится на солнце, передает «МедикФорум».

До этого научные сотрудники Университета Восточной Финляндии сообщили, что биологические добавки, содержащие витамин D, могут помочь снизить симптомы депрессии.

Здоровье Сон Врачи Витамины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте