Врач рассказала, как дефицит витамина D влияет на сон

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Дефицит витамина D может негативно отразиться на качестве сна человека. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

— Исследование, в котором рассматривалась связь между дефицитом витамина D и сном выявило несколько тревожных тенденций. Люди с дефицитом имели более высокий риск таких состояний как бессонница. У них также был хуже и короче сон. — отметила медик.

По словам врача, чтобы прийти к подобным выводам, ученые изучили авторитетные исследования со всего мира.

По версии некоторых экспертов, эта взаимосвязь объясняется тем, что дефицит витамина D влияет на воспаление носа и миндалин, что может спровоцировать апноэ во сне.

Захарова перечислила тревожные признаки нехватки этого важного витамина. К ним относятся слабость, усталость, боль в костях или мышцах, перемена настроения. При этом она подчеркнула, что боль может возникать как во всем теле, так и в отдельных частях — внизу спины, тазу или стопе.

Медик порекомендовала всем людям старше одного года получать 10 микрограмм витамина D ежедневно. Летом и весной для этого достаточно 10–20 минут находится на солнце, передает «МедикФорум».

До этого научные сотрудники Университета Восточной Финляндии сообщили, что биологические добавки, содержащие витамин D, могут помочь снизить симптомы депрессии.