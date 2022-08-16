Ученые рассказали, как витамин D поможет в борьбе с депрессией

Фото: Pixabay

Биологические добавки, содержащие витамин D, могут помочь снизить симптомы депрессии. Об этом сообщили научные сотрудники Университета Восточной Финляндии.

Отмечается, что в исследовании принимало участие множество добровольцев, страдающих депрессией. Анализ проводился в формате случайного плацебо-контролируемого испытания. По результатам 41 исследования ученые отметили, что добавка витамина D более эффективна, чем плацебо.

Кроме того, они выяснили, что большинство современных антидепрессантов имеют низкую эффективность. Однако полезность витамина D все еще не до конца изучена. На данный момент специалисты занимаются детальным рассмотрением данного вопроса, передает «Медиапоток».

Психоаналитик Владимир Крупин рассказал «Вечерней Москве», что реактивная депрессия — это психологическое заболевание, вызванное каким-то ярким событием. Она может появиться у любого человека вне зависимости от ситуации.

До этого сообщалось, что в период стресса и депрессии жителям России могут помочь мясо, бананы, шоколад, морская капуста и каша. По словам экспертов, мясо позволит улучшить настроение, память и повысить концентрацию внимания.