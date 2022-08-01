«Может быть у любого»: что такое реактивная депрессия и чем она опасна

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Реактивная депрессия — это психологическое заболевание, вызванное каким-то ярким событием. Она может появиться у любого человека вне зависимости от ситуации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин.

Насколько она опасна

По словам специалиста, реактивную депрессию может вызвать какое-то травмирующее событие.

— Реактивная депрессия — это психологическое заболевание, вызванное каким-то ярким событием. Та депрессия, которая может быть практически у любого человека. Ее появление обосновано каким-то травмирующим событием. В частности, смерть близкого, потеря работы, развод и многое другое, — пояснил врач.

Крупин отметил, что подобная депрессия наступает, как реакция на произошедшее событие. При этом ее симптоматика схожа с хронической.

— Симптомы у нее схожи с хронической депрессией, но при этом они проявляются более ярко. В симптоматику входят: общая апатия, усталость, нарушение сна и аппетита, а также плаксивость. В некоторых случаях могут проявляться демонстративные черты. В частности, человек может демонстративно обращаться к родным людям, чтобы они обратили внимание на его проблему, — рассказал психоаналитик.

Врач подчеркнул, что реактивная депрессия лечится намного быстрее.

— Если говорить о психотерапевтическом прогнозе, то у реактивной депрессии прогноз намного лучше, чем у хронической депрессии. При реактивной депрессии психотерапевту есть на что опереться при работе с пациентом. Это позволяет специалисту лучше понимать заболевшего и дает возможность избегать необратимых последствий. Так, самым страшным концом депрессии является суицид, — предупредил Крупин.

Способы лечения

Однако для должного лечения человеку необходимо «прожить» данную ситуацию, чтобы окончательно ее отпустить, заметил специалист.

— Для лечения такой депрессии необходимо смотреть, чем она вызвана. Если она вызвана горем, то это сложно ускорить. Так, еще испокон веков люди отмечают после смерти третий день, девятый день, 40-й день. В этом есть свой глубокий смысл, потому что психика адаптируется к потере близкого человека, проживая при этом несколько фаз принятия. Однако для этого требуется определенное время, — разъяснил психолог.

Также Крупин добавил, что вероятность самостоятельного выздоровления от реактивной депрессии достаточно высокая. Процесс выздоровления может ускориться примерно в два раза в случае обращения за помощью к психотерапевту, заключил психоаналитик.