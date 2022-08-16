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ФСВТС: Россия готова к совместному производству истребителей Checkmate

Георгий Соланович
Общество
ФСВТС: Россия готова к совместному производству истребителей Checkmate
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители пятого поколения Checkmate, но и производить их совместно с другими странами. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на форуме «Армия-2022» во вторник, 16 августа.

— Могу подтвердить, что в настоящее время ведутся консультации с некоторыми иностранными заказчиками по вопросу сотрудничества в рамках проекта Checkmate. Стоит отметить, что параметры такого сотрудничества предусматривают не только поставку финальных изделий, но также и технологическую кооперацию, — заявил Шугаев.

Он добавил, что Checkmate поможет России вернуться на рынок однодвигательных истребителей. Характеристики нового самолета, подчеркнул директор ФСВТС, находятся на уровне разработок иностранных конкурентов и даже превосходят их.

Серийное производство истребителя должно начаться в 2027 году, передает РИА Новости.

До этого Минобороны подписало контракт на поставку в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500. Документ подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Виталий Нескодоров.

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