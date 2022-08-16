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Минобороны подписало контракт на поставку в войска ПВО С-500

Лейла Алиева
В мире
Минобороны подписало контракт на поставку в войска ПВО С-500
Фото: Минобороны РФ

Новейшие системы противовоздушной обороны С-500 начнут поставлять в Вооруженные силы Российской Федерации. Соответствующий контракт был подписан во вторник, 16 августа, Министерством обороны РФ и концерном ВКО «Алмаз-Антей».

— Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500, — объявили во время форума «Армия-2022».

Уточняется, что документ подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Виталий Нескодоров, передает РИА Новости.

До этого президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников сообщил, что новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение армии России в 2022 году. По его словам, новая снайперская винтовка Чукавина, которая скоро поступит на вооружение, заменит снайперскую винтовку Драгунова.

Китайское аналитическое издание Baijiahao заявило, что президент России Владимир Путин, говоря о поступлении на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон», продемонстрировал Соединенным Штатам свой военный козырь, который обязан заставить американских политиков изрядно понервничать.

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