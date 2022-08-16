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Выставка из фондов «РОСИЗО» в рамках проекта «Наши традиции» открылась в Луганске

Евгений Белоусов

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Выставка из фондов «РОСИЗО» в рамках проекта «Наши традиции» открылась в Луганске
Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Луганском государственном цирке в рамках проекта «Наши традиции» 16 августа открылась выставка из фондов «РОСИЗО». Об этом «Вечерней Москве» сообщили во вторник, 16 августа, в пресс-службе.

— Каждая церемония открытия выставок в рамках проекта «Наши традиции» становится событием в культурной жизни региона — проходят встречи с российскими общественными деятелями, учеными, творческие выступления и т.д. — рассказал директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

По его словам, в ближайшее время выставки, которые в рамках проекта предоставили крупнейшие российские музеи, откроются на новых площадках — в музеях, домах культуры, театрах Луганской народной республики (ЛНР).

Экспозиция создана на основе коллекций Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Она знакомит жителей республики с лучшими произведениями искусства различных жанров: плакатами, натюрмортами и другими.

Директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова добавила, что сегодня, когда активна агитационная работа по противопоставлению людей, важно показывать духовное и культурное единство.

Выставку гостям церемонии представила научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Светлана Кочеткова. В мероприятии приняли участие начальник управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Рожков, директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян.

Также в Музее Победы 20 августа пройдет семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

Гости праздника увидят современных четвероногих героев России: свои умения продемонстрируют питомцы Росгвардии и МВД.

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