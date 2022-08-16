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Кинолог пояснил, зачем собаке на даче гулять за пределами участка

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог пояснил, зачем собаке на даче гулять за пределами участка
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На даче собаководы забывают о том, что их питомцу необходим выгул за пределами участка. Гулять с собакой нужно каждый день, чтобы она могла исследовать окружающий мир. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что для собак прогулка — это социализация. Во время нее питомец общается со своими сородичами, узнает новые запахи, животное знакомится с окружающим миром

По его словам, дачный участок питомец может изучить за пару дней, а затем собаке станет скучно.

Кинолог пояснил, что без полноценного выгула собака может начать проявлять деструктивное поведение. Это будет проявляться в разрытых грядках, съеденной садовой утвари, громком лае, подкопах под забором. Чаще всего причина подобного плохого поведения — отсутствие полноценного выгула и внимания со стороны хозяина.

Эксперт советует уделять хотя бы 30 минут в день прогулке за пределами дачного участка, сообщает РИАМО.

В России можно выпускать качественные корма для животных, однако сразу заменить иностранных производителей не получится. Данная продукция должна проходить длительную проверку. Об этом рассказал в интервью президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

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