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Собянин рассказал о заселении новостроек по реновации в районе Очаково-Матвеевское

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин рассказал о заселении новостроек по реновации в районе Очаково-Матвеевское
Фото: Сайт Сергея Собянина

Более 17 тысяч жителей старых домов получат новые благоустроенные квартиры в районе Очаково-Матвеевское, где реализуется большой объем строительства по программе реновации. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новоселы уже заезжают в три новостройки. Одна из них находится на улице Веерной.

— Проверил сегодня, как идет заселение. Здание построено по индивидуальному проекту, с застекленными лоджиями и балконами, качественной отделкой. Как сказали сами новоселы: прямо въезжай и живи! — написал в своем Telegram-канале Собянин.

Собянин рассказал о заселении новостроек по реновации в районе Очаково-Матвеевское Фото: Сайт Сергея Собянина

Он отметил, что на первом этаже дома расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и центры для детей. Кроме того, рядом появятся детские площадки и места для занятий спортом.

Все запланированное по реновации в районе Очаково-Матвеевское будет сделано, подчеркнул мэр. Три дома уже готовы, еще столько же будут переданы под программу в ближайшие пару лет.

До этого Собянин утвердил проекты реорганизации промзон в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках.

новоселье Западный административный округ (ЗАО) Район Очаково-Матвеевское Сергей Собянин Реновация
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