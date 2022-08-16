ЦОДД изменит схему движения на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Рязанский п Карта всех событий

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с 27 августа изменит схему движения на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 16 августа.

По данным ведомства, более 100 тысяч человек ежедневно используют Рязанский проспект для поездок в центр города и перемещений внутри Рязанского района. Особенно дорога загружена в утренние часы.

— Чтобы разгрузить движение, мы обратили внимание на боковой проезд проспекта между домом 10, строение 1, и домом 12. Участок сделали односторонним при реконструкции магистрали в 2015 году. Это помогло упорядочить парковку, появились две просторные полосы движения. С тех пор количество машин увеличилось в связи с ростом жилой застройки, и нагрузка на Рязанский проспект стала больше, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В связи с этим схема движения на дублере изменится, и теперь можно будет проехать в обе стороны. Это позволит сэкономить водителям время на объезд от улицы Стахановская к 2-му Грайвороновскому проезду и сохранить существующие места на парковке.

Также в Дептрансе призвали автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и следить за изменениями.

До этого сообщалось, что 21 августа в связи с проведением полумарафона «Лужники» движение транспорта будет перекрыто на ряде дорог столицы.