Движение на ряде улиц Москвы перекроют из-за проведения полумарафона «Лужники»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Лужники Карта всех событий

В связи с проведением проведением полумарафона «Лужники» движение транспорта будет перекрыто 21 августа на ряде дорог города. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 16 августа.

Уточняется, что ограничения пройдут с 6:30 до 12:30. Так, проезд транспорта будет затруднен на улицах Лужники, Хамовнический вал и Остоженка, а также на набережных Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая и Космодамианская, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что с 17 августа по 30 ноября движение на пересечении Огородного проезда с 17-м проездом Марьиной Рощи будет ограничено. Уточняется, что причиной стало проведение реконструкции инженерных сетей на участке.

Кроме того, в столице временно ограничат движение транспорта на двух улицах в ЮАО и ВАО в связи с проведением строительных работ. Так, с 17 августа 2022 года по 20 ноября 2023 года ограничения будут действовать на съезде с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону области.