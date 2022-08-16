Уголовное дело возбуждено по факту наезда таксистом на мать с ребенком

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Россия, Москва, Прибрежный проезд, 5 Карта всех событий

По факту ДТП на севере Москвы, в котором пострадали женщина и восьмилетний ребенок, возбудили уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по Северному административному округу во вторник, 16 августа.

В ведомстве заявили, что в отношении 20-летнего водителя «Киа Рио» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Таксисту грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 августа в 21:35 в Прибрежном проезде недалеко от дома № 5.

Водитель такси, передвигаясь на «Киа Рио», повернул налево на красный, не уступил дорогу автомобилю БМВ и столкнулся с ним. От удара таксист вылетел на тротуар и снес 35-летнюю женщину и ее ребенка. В результате аварии пострадали водитель «Киа Рио» и женщина с ребенком. Все трое были госпитализированы.