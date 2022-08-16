Тимати отпраздновал 39-летие на яхте с детьми и молодой возлюбленной
Российский рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, отметил свой 39-й день рождения в Москве на яхте в кругу семьи и близких. Мать звезды Симона Юнусова в личном блоге поделилась своими впечатлениями после мероприятия.
— Потрясающий день! Давно мы так не отмечали день рождения сына — в родном городе и в кругу самых близких людей. Погода изумительная, сказочная Москва, красивые, теплые люди! С днем рождения, мой взрослый сын, — рассказала она.
На праздничной вечеринке присутствовали дети музыканта — дочь Алиса, которую родила Алена Шишкова, а также сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
Праздник с артистом разделила и его новая возлюбленная Валентина Иванова, с которой рэпер уже несколько месяцев строит отношения. Для мероприятия модель выбрала лаконичный наряд с классическим сочетанием черного и белого цветов, передает Teleprpgramma.pro.
До этого музыкант сообщил о приобретении всех российских активов сети Starbucks, а также анонсировал открытие первых точек.