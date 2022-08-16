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В парке «Радуга» открылась лодочная станция

Альфия Камилова
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В парке «Радуга» открылась лодочная станция
21-летняя Ольга Купрацевич работает на лодочной станции парка «Радуга» администратором-кассиром, но в свой выходной или после работы не упускает возможность прокатиться на лодке по Большому Графскому пруду, чтобы полюбоваться на открывающиеся с воды прекрасные виды природы / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Вешняки Карта всех событий

В парке «Радуга» в районе Вешняки заработала лодочная станция. 16 августа вместе с ее посетителями красотами каскадного Графского пруда любовалась и корреспондент «Вечерней Москвы».

Прохладная гладь пруда отражает словно выцветшее от летнего зноя небо, белоснежные кудрявые облака и ажурную зелень деревьев. В будни на лодочной станции посетителей немного. Семилетняя Нелли Андреева нетерпеливо переминается с ноги на ногу в ожидании заветной прогулки по Большому и Малому Графским прудам.

— Мы живем недалеко, на улице Юности, — рассказывает Ольга Андреева. — Пока наш папа на работе, приходим с дочкой сюда погулять. Здесь прекрасная ухоженная территория, много скамеек, есть беседки и детские площадки.

В общем, все удобства для тихого отдыха — словно в лесу гуляешь, дышишь свежим воздухом. А сегодня специально пришли всей семьей, чтобы папа покатал нас на лодке.

Новость об открытии лодочной станции со скоростью сарафанного радио разнеслась по району Вешняки. Теперь от желающих в выходной день поплавать на лодке по Графскому пруду отбоя нет. Кстати, именно благодаря каскаду прудов, имеющих форму дуги, парк и получил свое название — «Радуга».

— Площадь Большого и Малого прудов 5,4 и 1,1 гектара. Соответственно между ними плотина-мост. В нашем парке есть пешеходные и велосипедные дорожки, детские площадки, футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, теннисные корты, эстрадная площадка. В пункте проката можно взять в аренду спортивный инвентарь, — говорит начальник юридического отдела и ответственный за комплексную безопасность парка Сергей Сандул. — Мы стараемся, чтобы посетителям было максимально удобно и приятно здесь находиться. И очень внимательно относимся ко всем просьбам и предложениям москвичей. Когда мы стали получать сообщения от посетителей, где они сокрушались, что нельзя покататься на лодках по прудам, мы решились на постройку собственной лодочной станции и начали осуществлять задуманное.

На днях лодочная станция открылась и теперь ждет всех желающих покорить акваторию пруда.

— Сегодня у нас 15 пятиместных лодок, но в будущем мы планируем закупить и водные велосипеды-катамараны, — говорит Сергей Сандул. — Станция работает с 11 до 21 часа ежедневно. Это если нет дождя и штормового предупреждения. А на берегу постоянно дежурят матросы и опытные спасатели.

На лодочной станции имеются все необходимые средства для оказания помощи — круги и спасательный конец Александрова — плавучий тонкий корабельный трос длиной порядка 30 метров с петлей и двумя ярко-оранжевыми поплавками.

— Главное для нас — безопасность посетителей парка, поэтому мы всегда просим людей соблюдать необходимые правила: не раскачивать лодку специально, не сталкиваться бортами плавсредств во время движения и обязательно надевать спасательные жилеты, — подчеркивает Сергей Сандул.

— Конечно, в жилете жарко, — улыбается сотрудница парка Ольга Купрацевич. — Но жизнь и здоровье важнее. Если эти правила делают отдых приятным и запоминающимся, надо выполнять.

А после водной прогулки можно побродить по парку. Здесь удивительной красоты газоны, аллеи, хвойные и лиственные деревья, что благотворно действует на экологическую обстановку столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Колесникова, директор парка «Перовский»:

— Перовский парк был комплексно благоустроен с 2012 по 2014 год. А в 2014 году к нему присоединили новые территории общей площадью 31,1 гектара: зону отдыха «Терлецкая дубрава» и парк у прудов «Радуга». Для посетителей парка «Радуга» особую привлекательность имеет большое количество детских и спортивных площадок, велосипедная и беговая дорожки со специальным покрытием.

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