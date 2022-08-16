В Ясенево построили спортивный кластер

Заместитель главы управы района Ясенево Александр Писяев на территории спортивного кластера / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новоясеневский пр-т, 30, корп. 2, стр. 3 Карта всех событий

В рамках проекта по благоустройству в Ясеневе открылся большой спортивный кластер. 16 августа заместитель главы управы района Александр Писяев рассказал «Вечерней Москве», как преобразилась эта территория.

Подходя к новому спортивному комплексу, расположенному рядом с домом по адресу: Новоясеневский пр-т, 30, корп. 2, стр. 3, Александр Викторович вспоминает, как на его месте было заросшее травой футбольное поле, где гуляли с собаками.

— Мы начали строить кластер в мае и завершили строительство за несколько месяцев. Теперь здесь есть футбольное поле, силовые тренажеры, столы для настольного тенниса и прокат спортивного инвентаря. Здесь любой желающий может бесплатно взять мяч, теннисную ракетку и любой другой предмет для активного времяпрепровождения, — рассказывает он.

Этот спортивный кластер появился в рамках благоустройства пешеходной зоны-дублера улицы Ясногорской.

Вообще сейчас в районе происходят масштабные преобразования, что не может не радовать местных жителей: поликлиники и образовательные учреждения реконструируются, появляются новые зоны для прогулок и отдыха граждан самой разной возрастной категории.

Что касается спортивного кластера, то за короткий промежуток времени он успел стать настоящей точкой притяжения местной молодежи — несмотря на жару, практически все силовые тренажеры заняты.

Замглавы управы несколько раз в неделю обходит районные стройки, чтобы лично оценить ход работ по благоустройству, которые выполняют подрядные организации.

— Мы всегда внимательно относимся к просьбам местных жителей. Ведь важно сделать так, чтобы прогулка по нашему району превращалась в приятное времяпрепровождение. Недавно нас попросили поставить стол для настольного тенниса — теперь там каждый вечер многолюдно, люди увлеченно занимаются спортом, — говорит Писяев.

А если пройти чуть дальше, то можно увидеть еще одну новую зону для отдыха — теннисный корт. Здесь же расположены баскетбольная площадка, несколько силовых тренажеров, небольшой детский городок с яркими качелями, горками и песочницей. По словам местной жительницы Ирины Фоминой, все довольны тем, как благоустраивается район.

— Тротуары стали шире — теперь гораздо безопаснее передвигаться с коляской. А рядом с нашим домом расположено сразу несколько новых детских площадок. Я теперь могу выбрать, где мне погулять с сыном, — говорит она.