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Врачи рассказали о диете, способствующей ремиссии диабета

Елена Самойлова
Общество
Врачи рассказали о диете, способствующей ремиссии диабета
Фото: depositphotos

Сахарный диабет нельзя вылечить полностью, однако его можно перевести в состояние стойкой ремиссии, если придерживаться комплекса мер для улучшения самочувствия. Об этом рассказали врач-диетолог, кандидат медицинских наук Адель Хайт и врач-кардиолог, доктор медицинских наук Нариндер Баджва.

Так, диетолог посоветовала людям с диабетом второго типа перейти на низкоуглеводный режим питания. По ее мнению, это эффективный и безопасный способ добиться ремиссии заболевания, поскольку благодаря такому питанию уровень сахара в крови стабилизируется. Соответственно, потребность в инсулине снижается.

Кроме того, Хайт рекомендовала придерживаться диеты, чтобы снизить вес.

— При диагностированном ожирении есть больше шансов перевести диабет в стадию ремиссии, если вы под контролем специалиста потеряете значительное количество веса — от 15 килограммов, — пояснила она.

В свою очередь доктор Баджва добавил, что в борьбе с диабетом полезны регулярные физические упражнения — за счет уменьшения количества жира в организме снижается и резистентность к инсулину. Это необходимо для контроля уровня сахара в крови, передает Lenta.ru.

Кардиолог также напомнил об ограничивающей диете, суточная калорийность которой составляет 800 килокалорий.

— На супах и витаминных коктейлях можно за год добиться стойкой ремиссии у ряда пациентов с сахарным диабетом второго типа. Однако переходить на такое питание можно исключительно под наблюдением лечащего врача, — подчеркнул Баджва.

До этого врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала об опасных последствиях критического ожирения сына Никаса Сафронова Луки Затравкина.

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