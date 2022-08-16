Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Победы станет площадкой Дней татарстанского кино

Елена Самойлова
Город
Музей Победы станет площадкой Дней татарстанского кино
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, Васильевская улица, 13с1 Карта всех событий

С 21 по 24 августа в Москве пройдут Дни татарстанского кино, в рамках которых состоятся показы фильмов режиссеров из Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Отмечается, что будут задействованы три площадки — Центральный дом кино Союза кинематографистов РФ, кинотеатр «Поклонка» при Музее Победы и Российская государственная детская библиотека.

Шесть фильмов из Татарстана представят 21 и 23 августа. Среди них будут как новинки местного кинематографа, так и популярные в республике киноленты. Например, фильм Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова «Мулла», лента Амира Галиаскарова о судьбе студентов педагогического училища во время войны «Мы – дети 41 года», а также мелодрама Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева «Сумбуль» и другие картины.

Показы пройдут бесплатно, необходимо лишь предварительно зарегистрироваться на сайте кинотеатра. Кроме того, зрители смогут встретиться с создателями фильмов.

До этого сообщалось, что на Сиреневой аллее ВДНХ открылась новая видеоэкскурсия «Москва в кино».

кинопоказы Татарстан Кино Кинотеатры Режиссеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте