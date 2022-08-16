Музей Победы станет площадкой Дней татарстанского кино

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, Васильевская улица, 13с1 Карта всех событий

С 21 по 24 августа в Москве пройдут Дни татарстанского кино, в рамках которых состоятся показы фильмов режиссеров из Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Отмечается, что будут задействованы три площадки — Центральный дом кино Союза кинематографистов РФ, кинотеатр «Поклонка» при Музее Победы и Российская государственная детская библиотека.

Шесть фильмов из Татарстана представят 21 и 23 августа. Среди них будут как новинки местного кинематографа, так и популярные в республике киноленты. Например, фильм Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова «Мулла», лента Амира Галиаскарова о судьбе студентов педагогического училища во время войны «Мы – дети 41 года», а также мелодрама Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева «Сумбуль» и другие картины.

Показы пройдут бесплатно, необходимо лишь предварительно зарегистрироваться на сайте кинотеатра. Кроме того, зрители смогут встретиться с создателями фильмов.

До этого сообщалось, что на Сиреневой аллее ВДНХ открылась новая видеоэкскурсия «Москва в кино».