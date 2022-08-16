В Латвии решили ограничить количество выдаваемых россиянам виз и внж

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Латвийские власти приняли пока неофициальное решение об отказе в продлении видов на жительство для граждан РФ и ограничить въезд в страну по шенгенским визам. Об этом во вторник, 16 августа, заявил премьер-министр прибалтийского государства Кришьянис Кариньш.

— Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД, — заявил председатель кабинета министров на своей странице в Twitter.

Как пишет ТАСС, в воскресенье, 14 августа президент Латвии Эгилс Левитс предложил провести проверку обоснованности виз и видов на жительство, ранее выданных гражданам России. По мнению латвийского лидера, впредь ВНЖ не стоит выдавать тем постоянным жителям страны, которые решат получить российское гражданство.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что скандинавское государство сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам. По словам главы финской дипломатии, власти страны планируют сократить количество принимаемых заявлений до одной пятой или десятой от текущего объема.