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Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам в 10 раз

Евгений Белоусов
В мире
Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам в 10 раз
Фото: Pixabay

Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.

— Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому сократят количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе, — заявил он.

По словам Хаависто, власти Финляндии планируют сократить количество принимаемых заявлений до одной пятой или десятой от текущего объема. Если раньше Финляндия каждый день принимала около тысячи заявок, то в случае принятия подобных ограничений ежедневный поток заявок составит уже 100–200, передает РИА Новости.

8 августа глава финского правительства Санна Марин заявила, что из-за специальной операции на Украине туризм из России следует ограничить в Финляндии.

В этот же день глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер сообщил, что республика внимательно следит за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России.

Он подчеркнул, что власти Финляндии будут принимать меры, если визы начнут использоваться не по назначению.

В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что реализация призыва о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз, которое поддерживают представители ведущих финских политических партий, могла бы стать откровенно дискриминационной политической мерой.

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