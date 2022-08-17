Белоруссия ввела плату за ожидание въезда в КПП на границе страны

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На территории Белоруссии изменили систему работы электронной очереди автомобилей в пунктах пропуска на государственной границе, теперь водители въезжающих в республику автомобилей должны будут оплатить регистрацию в этой очереди. Соответствующий указ главы государства Александра Лукашенко опубликован во вторник, 16 августа.

Вместе с тем, въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди, говорится на официальном портале белорусского лидера.

Часть денежных средств будет перечисляться Государственному пограничному комитету на совершенствование материально-технического обеспечения органов погранслужбы. При этом размер таких перечислений определят в Совете Министров. В документе говорится, что нововведение нужно для повышения эффективности работы системы электронной очереди.

В минувший понедельник, 15 августа, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что с Запада поступают сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной. Он также заявил, что западные политики, которые выступали за санкции, скоро изменят свое мнение.