Премьер-министр Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

Фото: gov.spb.ru

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что с Запада поступают сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной. Он также заявил, что западные политики скоро, которые выступали за санкции, скоро изменят свое мнение.

— Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много, — рассказал политик телеканалу ОНТ.

Головченко добавил, что за полгода экспорт Белоруссии в так называемые недружественные государства составил 3,5 миллиарда долларов, отметив, что это немало.

Белорусский премьер-министр подчеркнул, что санкции, которые вводятся в отношении РФ и Беларуси «рикошетом бьют по тем, кто это делает». Европа, по его словам, готовится к очень трудной зиме.

— Отказаться от газа, не отказаться. Там призывают граждан мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником, — заявил Головченко.

11 августа Головченко сообщил, что проект по созданию белорусского порта на северо-западе России заработает до конца 2022 года.