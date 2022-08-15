Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Премьер-министр Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

Юлия Курганова
В мире
Премьер-министр Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать
Фото: gov.spb.ru

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что с Запада поступают сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной. Он также заявил, что западные политики скоро, которые выступали за санкции, скоро изменят свое мнение.

— Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много, — рассказал политик телеканалу ОНТ.

Головченко добавил, что за полгода экспорт Белоруссии в так называемые недружественные государства составил 3,5 миллиарда долларов, отметив, что это немало.

Белорусский премьер-министр подчеркнул, что санкции, которые вводятся в отношении РФ и Беларуси «рикошетом бьют по тем, кто это делает». Европа, по его словам, готовится к очень трудной зиме.

— Отказаться от газа, не отказаться. Там призывают граждан мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником, — заявил Головченко.

11 августа Головченко сообщил, что проект по созданию белорусского порта на северо-западе России заработает до конца 2022 года.

Белоруссия Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте