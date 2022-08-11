Головченко анонсировал проект создания порта Белоруссии в России

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что проект по созданию белорусского порта на северо-западе России заработает до конца 2022 года.

— Проект заработает в ближайшее время, до конца года точно. Что касается двух–трех дополнительных локаций, по ним президент потребовал провести дополнительный анализ экономических параметров и уточнить стоимость вложений, — цитирует политика РИА Новости.

В конце июля президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» попросил председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова найти деньги для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.

При этом сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами. Он также попросил у российского лидера содействия в экспорте технологий, в частности в оснащении школ Белоруссии.

По словам Фролова, на это потребовалось бы около девяти миллиардов рублей. Президент также подчеркнул важность помощи Белоруссии, так как это союзное государство.