Путин попросил Шувалова найти десять миллиардов рублей для школ Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» попросил председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова найти деньги для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.

— Игорь Иванович (Шувалов — прим. «ВМ»), что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим, — сказал глава государства.

Сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами. Он также попросил у российского лидера содействия в экспорте технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии.

По словам Фролова, на это потребовалось бы около девяти миллиардов рублей. Президент также подчеркнул важность помощи Белоруссии, так как это союзное государство, передает РИА Новости.

Путин также заявил, что считает бредом и сумасшествием призывы к европейцам о том, чтобы те экономили электричество и воду, дабы «рассердить» его. Глава государства сообщил, что несколько дней назад ему показали картинку, которая распространяется в европейских СМИ и интернете.

Кроме того, президент заявил, что мировая история вступает в новую эпоху, в которой высокую динамику роста будут демонстрировать лишь подлинно суверенные государства.