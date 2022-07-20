Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории

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Мировая история вступает в новую эпоху, в которой высокую динамику роста будут демонстрировать лишь подлинно суверенные государства. Такое заявление в среду, 20 июля, сделал президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

— Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других, — цитирует российского лидера ТАСС.

20 июля глава государства заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Луганской и Донецкой народным республикам (ЛНР и ДНР). По словам Путина, для того чтобы привести республики в порядок, потребуются «добрые месяцы, недели и годы». Тем не менее он выразил уверенность, что инициатива обязательно будет реализована.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России осенью этого года планирует нанести несколько зарубежных визитов.