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Путин заявил, что на восстановление ЛНР и ДНР потребуются годы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин заявил, что на восстановление ЛНР и ДНР потребуются годы
Фото: Администрация президента РФ

Россия будет помогать в восстановлении Луганской и Донецкой народным республикам (ЛНР и ДНР), однако на это потребуются годы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, 20 июля.

— Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в «Артеке», знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики. Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях, — заявил Путин в ходе общения с одним из участников конкурса «Большая перемена».

По словам главы государства, для того чтобы привести республики в порядок, потребуются «добрые месяцы, недели и годы». Тем не менее Путин выразил уверенность, что инициатива обязательно будет реализована, передает РИА Новости.

17 июня власти Москвы и Донецкой народной республики подписали соглашение о сотрудничестве. Основной его задачей является помощь в социальной сфере, медицине, образовании, социальной поддержке и культуре.

Кроме того, по линии международной волонтерской группы «Москва — Донбасс» при поддержке секретаря московского отделения «Единой России», зампредседателя Государственной думы Петра Толстого в Донецк был отправлен гуманитарный груз — две 20-тонные фуры.

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