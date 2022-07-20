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Песков заявил, что Путин планирует несколько зарубежных визитов осенью

Георгий Соланович
В мире
Песков заявил, что Путин планирует несколько зарубежных визитов осенью
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин осенью этого года планирует нанести несколько зарубежных визитов. Подготовка к ним уже ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В совсем ближайшей (перспективе — прим. «ВМ») — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется, — цитирует Пескова ТАСС.

19 июля Путин посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайип Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

По словам российского президента, в принятом совместном документе указана приверженность всех сторон позиции урегулирования укрепления трехстороннего сотрудничества. Главной целью ставится достижение жизнеспособной и устойчивой нормализации ситуации в Сирии.

19-й раунд «астанинских» переговоров на высоком уровне будет назначен до конца года, а следующее заседание решено провести на территории РФ. Москва, Тегеран и Анкара провели ревизию изменений, которые прошли с последней встречи, и подчеркнули актуальность формата.

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