Путин назвал сумасшествием призывы в ЕС экономить на свете и воде

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин считает бредом и сумасшествием призывы к европейцам о том, чтобы те экономили электричество и воду, дабы «рассердить» его.

Глава государства сообщил, что несколько дней назад ему показали картинку, которая распространяется в европейских СМИ и интернете.

— На картинке человек изображен, а внизу — подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». И показано — здесь, здесь, здесь, здесь, — сказал глава государства.

В ответ на это он добавил, что авторы таких произведений «совсем с ума посходили». Его также возмутили подобные «советы», которые он охарактеризовал как «бред». ЕС самостоятельно принимал опрометчивые решения, а теперь ищет того, кто в этом виноват, передает слова Путина ТАСС.

Правительства стран ЕС приняли решение готовиться впервые провести зимний период без поставок российского газа. Государства собираются продлить работу собственных атомных и угольных электростанций, чтобы обойтись без поставок из России.

При этом заместитель главы ЕК Франс Тиммерманс подчеркнул, что в настоящее время в повестке дня стоит вопрос перехода на альтернативную энергетику, которая в нынешних условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.