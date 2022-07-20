Евросоюз готовится провести зиму без российского газа

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Правительства стран Европейского союза приняли решение готовиться впервые провести зимний период без поставок российского газа. Об этом в среду, 20 июля, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Отмечается, что страны ЕС этой зимой собираются продлить работу собственных атомных и угольных электростанций, чтобы обойтись без газа из России.

— Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа, — цитирует Бретона ТАСС.

В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что в настоящее время в повестке дня стоит вопрос перехода на альтернативную энергетику, которая в нынешних условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.

До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства Германии запустить поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» и обеспечить энергетическую безопасность страны.

После встречи с ближневосточными коллегами в Тегеране 19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что предложения об ограничениях на покупку российской нефти приведут к росту цен по всему миру «до небес». По его мнению, цены на все энергоносители поползли вверх именно из-за политики западных государств.

В ходе этого же выступления российский лидер отметил, что ставка на альтернативную энергетику в Европе не сыграла.