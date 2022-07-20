Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Немцы потребовали запустить «Северный поток — 2» после слов Путина

Александр Афонин
В мире
Немцы потребовали запустить «Северный поток — 2» после слов Путина
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства Германии запустить поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» и обеспечить энергетическую безопасность страны. Об этом стало известно в среду, 20 июля.

«Закрытие «Северного потока — 2» было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно. Бессмысленные санкции бесполезны», — сказала Cornelia O.

Многие пользователи отметили, что решение о приостановке сертификации газопровода является политическим решением немецкого министра экономики и проблем климата Роберта Хабека и канцлера Германии Олафа Шольца. Читатели газеты призвали руководство страны остановить свою деятельность и обеспечить энергетическую безопасность.

Кроме того, некоторые читатели предположили, что решение по «Северному потоку — 2» было принято по инициативе США. Так, Anette F. заметила, что еще до кризиса на Украине американское правительство настаивало на отмене запуска газопровода. По ее словам, Вашингтон проводил активную борьбу по «этому европейскому делу», передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» является одним из способов увеличения поставок российского газа на территорию Европы. Однако половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на потребности внутри страны.

Северный поток — 2 Владимир Путин Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте