Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства Германии запустить поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» и обеспечить энергетическую безопасность страны. Об этом стало известно в среду, 20 июля.

«Закрытие «Северного потока — 2» было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно. Бессмысленные санкции бесполезны», — сказала Cornelia O.

Многие пользователи отметили, что решение о приостановке сертификации газопровода является политическим решением немецкого министра экономики и проблем климата Роберта Хабека и канцлера Германии Олафа Шольца. Читатели газеты призвали руководство страны остановить свою деятельность и обеспечить энергетическую безопасность.

Кроме того, некоторые читатели предположили, что решение по «Северному потоку — 2» было принято по инициативе США. Так, Anette F. заметила, что еще до кризиса на Украине американское правительство настаивало на отмене запуска газопровода. По ее словам, Вашингтон проводил активную борьбу по «этому европейскому делу», передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» является одним из способов увеличения поставок российского газа на территорию Европы. Однако половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на потребности внутри страны.