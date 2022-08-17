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В Минздраве рассказали о рисках инфарктов и инсультов, связанных с COVID-19

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Минздраве рассказали о рисках инфарктов и инсультов, связанных с COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Коронавирусная инфекция способна провоцировать инфаркты, инсульты или сердечно-сосудистые заболевания, лучшей профилактикой подобных осложнений является вакцинация, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов.

По словам специалиста, проникающая через легкие инфекция может провоцировать воспаления в сосудах, инсульты, инфаркты, миокардиты или заболевания сердца, связанные с воспалительным процессом. COVID-19 может провоцировать воспаления, которые обостряются и впоследствии вызывают тромбоз, подчеркнул Бойцов в интервью РИА Новости.

По словам кардиолога, большое количество научных исследований, проведенных в последние пару лет, показывают, что пожилые люди оказываются одной из наиболее уязвимых групп населения перед осложнениями из-за коронавируса.

При этом снизить риск сосудистых осложнений может помочь вакцинация, контроль артериального давления, а также прохождение углубленной диспансеризации, резюмировал Бойцов.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах.

Здоровье инфаркты сосуды Коронавирус осложнения
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