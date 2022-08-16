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Россиян призвали соблюдать масочный режим в общественных местах

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Россиян призвали соблюдать масочный режим в общественных местах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах. Об этом во вторник, 16 августа, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, также нужно своевременно пройти ревакцинацию.

— Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались, — передает его слова ТАСС.

Накануне за сутки в 85 регионах России выявили 25 273 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов полностью выздоровели 15 410 человек.

Также 15 августа власти Бурятии приняли решение вернуть масочный режим из-за роста заражения COVID-19 в регионе. По словам заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Елены Кузьминой, за прошедшую неделю в Бурятии выявили 1210 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Россия Коронавирус масочный режим
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