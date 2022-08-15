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В России выявили 25 273 случая коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 25 273 случая коронавируса за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 25 273 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в РФ от коронавирусной инфекции скончались 53 человека, еще 1581 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения. Уточняется, что это на 11,7 процента меньше по сравнению с 14 августа.

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 15 410 человек, говорится в сообщении.

В России выявили 25 273 случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова сообщила, что на данный момент медики опасаются возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом. По словам специалиста, бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции поможет легче перенести болезнь или вовсе не заболевать.

Кроме того, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ситуация с коронавирусом в России не самая благоприятная, на фоне массы противоэпидемических факторов в стране фактически происходит новая вспышка заболевания. По словам собеседника «ВМ», после всплеска начнется длинное плато с небольшим снижением.

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