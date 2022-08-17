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Собчак язвительно ответила на слухи о наличии у нее недвижимости в Латвии

Егор Провоторов
Общество
Собчак язвительно ответила на слухи о наличии у нее недвижимости в Латвии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известная российская телеведущая Ксения Собчак в минувший вторник, 16 августа, резко отреагировала на включение ее имени в перечень звезд, которые имеют недвижимость на территории Латвии.

На своем канале в Telegram отечественная теледива в ироничной форме опровергла информацию о наличии у нее недвижимого имущества на территории прибалтийского государства.

— Все звучит прекрасно, но только причем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь «недвижка» в Латвии — я прям круче Абрамовича. Нет у меня «недвижки» в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек, — съязвила журналистка.

На прошлой неделе Собчак высказалась относительно выступления именитого российского юмориста Максима Галкина в Юрмале на латышском языке, вызвавшего серьезный общественный резонанс. Шоумен обратился к зрителям на неродном языке, заявив, что россияне не очень понимают, что сейчас происходит вокруг. По словам телеведущей, слова Галкина сейчас очень даже актуальны.

До этого нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина ждут нелегкие испытания. По словам специалиста, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.

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