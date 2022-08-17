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Иммунолог Крючков обозначил главную особенность повторного COVID-19

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Крючков обозначил главную особенность повторного COVID-19
Фото: unsplash

Каждое последующее заражение коронавирусом может приводить к более тяжелому заболеванию, нежели предыдущее, предупредил в среду, 17 августа, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Доминирующие в настоящее время линии омикрон-штамма COVID-19 существенно менее патогенны и реже приводят к летальному исходу, нежели, к примеру, вариант «дельта», отметил специалист. Однако при повторном заражении инфекцией, болезнь может протекать в более тяжелой форме, чем в первый раз, пишет радио Sputnik.

— Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека, — уточнил иммунолог.

По словам специалиста, это может быть связано с последствиями воздействия коронавирусной инфекции на организм человека.

Легкое протекание COVID-19 при первом или последующем заражении не говорит о том, что и в дальнейшем все будет «гладко», уверен Крючков. Эксперт порекомендовал вакцинироваться и использовать маску, чтобы снизить риски.

Накануне академик РАН Сергей Бойцов заявил, что коронавирусная инфекция способна провоцировать инфаркты, инсульты или сердечно-сосудистые заболевания, лучшей профилактикой подобных осложнений является вакцинация.

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