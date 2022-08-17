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Японские компании получили уведомления о переводе «Сахалина-2» новому оператору

Егор Провоторов
В мире
Японские компании получили уведомления о переводе «Сахалина-2» новому оператору
Фото: Pixabay

Несколько компаний из Японии, приобретающих газ с «Сахалина-2», уже получили уведомление относительно перевода проекта новому оператору. Об этом в среду, 17 августа, сообщила японская пресса.

Как отмечает газета «Известия», соответствующие уведомления получили, в частности, организации Kyushu Electric Power и Saibu Gas. Сообщается, что компаниям также было предложено подписать соглашение с новым оператором, пишет ТАСС. В то же самое время японские предприятия воздержались от комментариев относительно цен и объемов поставок газа в рамках новых контрактов.

Накануне появилась информация, что Япония желает сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По словам министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры, данные проекты очень важны для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов. Так, японская Sodeco владеет 30 процентами в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», а главное значение для страны имеет «Сахалин-2», на который приходится почти весь объем импорта СПГ из РФ

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