Япония заявила о желании сохранить участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

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Япония желает сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом в субботу, 13 августа, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура

— В нашем курсе на сохранение интересов в проектах изменений нет, — подчеркнул он.

По словам Нисимуры, данные проекты — очень важны для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов. Так, японская Sodeco владеет 30 процентами в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», а главное значение для страны имеет «Сахалин-2», на который приходится почти весь объем импорта СПГ из РФ, передает ТАСС.

Власти Токио 8 августа заявили, что намерены сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1». Заявление было сделано в ответ на указ президента России Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями. В частности ограничение касается и проекта «Сахалин-1».

До этого сообщалось, что японское правительство попросило компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». По словам Коити Хагиуды, он имеет особую значимость для стабильного обеспечения страны энергией.