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Топ-3 простых рецепта вкусных и необычных заготовок на зиму

Иссалина Аюпова

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Топ-3 простых рецепта вкусных и необычных заготовок на зиму
Фото: Pexels

Проживая в России, люди привыкли готовить на зиму огурцы и помидоры. Однако существуют не менее вкусные рецепты, которые можно приготовить вкусно в домашних условиях и лакомиться ими зимой. «Вечерняя Москва» узнала у кулинарного эксперта Марата Абдулаева рецепты необычных и вкусных заготовок.

По словам Абдулаева, есть несколько зимних заготовок, которые легко приготовить дома и получаются они очень вкусными.

Маринованный чеснок

Вам понадобится:

  • чеснок
  • любимые специи

Способ приготовления: Чеснок необходимо очистить от шкурки, промыть и на 3–4 дня замочить в воде без соли. После того как чеснок был отмочен, он заливается рассолом. После чего чеснок укладывается в посуду, накрывается в ванной и выставляется на солнце на один месяц.

— Если в течение месяца часть рассола испарилась из банки, то его можно добавить снова, — добавил автор кулинарной книги.

Нюансы: воду необходимо сливать каждый день и заливать снова. Если есть желание окрасить чеснок в красный цвет, то после месяца выдержки можно добавить в банку несколько долек очищенной свеклы и пару ложек 9-процентного уксуса.

Квашеные баклажаны

Вам понадобится:

  • баклажаны 1 кг
  • чеснок 3–4 зубчика
  • укроп по вкусу

Способ приготовления: Нужно снять с баклажана плодоножку, после чего разрезать его вдоль. Смесью из мелко нарубленных чеснока и укропа следует пропитать баклажаны. Дальше необходимо соединить половинки овоща вместе и закрепить их ниткой, уложить в посуду и залить рассолом с любимыми специями, поставить под гнет.

Нюанс: прежде чем залить рассол, все эти заготовки стоит 2–3 раза залить кипятком на 10 минут.

— Таким образом исключается опасность брожения, — подчеркнул Абдулаев.

Соленые холодным способом грузди

Вам понадобится:

  • грузди 1 кг
  • соль 50 гр
  • чеснок по вкусу
  • укроп по вкусу

Способ приготовления: Грузди промыть, замочить на 2–3 дня в воде, после чего необходимо выложить грибы в подходящую посуду, посыпать крупной солью, натертым чесноком и укропом (или любыми другими специями), затем прижать гнетом.

Нюансы: менять воду надо 3–4 раза в день.

— Уже через месяц можно будет пробовать хрустящие грибы, — прокомментировал Абдулаев.

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