Топ-3 простых рецепта вкусных и необычных заготовок на зиму
Сюжеты:Эксклюзивы ВМ Еда
Проживая в России, люди привыкли готовить на зиму огурцы и помидоры. Однако существуют не менее вкусные рецепты, которые можно приготовить вкусно в домашних условиях и лакомиться ими зимой. «Вечерняя Москва» узнала у кулинарного эксперта Марата Абдулаева рецепты необычных и вкусных заготовок.
По словам Абдулаева, есть несколько зимних заготовок, которые легко приготовить дома и получаются они очень вкусными.
Маринованный чеснок
Вам понадобится:
- чеснок
- любимые специи
Способ приготовления: Чеснок необходимо очистить от шкурки, промыть и на 3–4 дня замочить в воде без соли. После того как чеснок был отмочен, он заливается рассолом. После чего чеснок укладывается в посуду, накрывается в ванной и выставляется на солнце на один месяц.
— Если в течение месяца часть рассола испарилась из банки, то его можно добавить снова, — добавил автор кулинарной книги.
Нюансы: воду необходимо сливать каждый день и заливать снова. Если есть желание окрасить чеснок в красный цвет, то после месяца выдержки можно добавить в банку несколько долек очищенной свеклы и пару ложек 9-процентного уксуса.
Квашеные баклажаны
Вам понадобится:
- баклажаны 1 кг
- чеснок 3–4 зубчика
- укроп по вкусу
Способ приготовления: Нужно снять с баклажана плодоножку, после чего разрезать его вдоль. Смесью из мелко нарубленных чеснока и укропа следует пропитать баклажаны. Дальше необходимо соединить половинки овоща вместе и закрепить их ниткой, уложить в посуду и залить рассолом с любимыми специями, поставить под гнет.
Нюанс: прежде чем залить рассол, все эти заготовки стоит 2–3 раза залить кипятком на 10 минут.
— Таким образом исключается опасность брожения, — подчеркнул Абдулаев.
Соленые холодным способом грузди
Вам понадобится:
- грузди 1 кг
- соль 50 гр
- чеснок по вкусу
- укроп по вкусу
Способ приготовления: Грузди промыть, замочить на 2–3 дня в воде, после чего необходимо выложить грибы в подходящую посуду, посыпать крупной солью, натертым чесноком и укропом (или любыми другими специями), затем прижать гнетом.
Нюансы: менять воду надо 3–4 раза в день.
— Уже через месяц можно будет пробовать хрустящие грибы, — прокомментировал Абдулаев.