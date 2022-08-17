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Жаркую и сухую погоду пообещали москвичам 17 августа

Егор Провоторов

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Жаркую и сухую погоду пообещали москвичам 17 августа
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В среду, 17 августа, столичный регион попадет на юго-западную периферию антициклона. При переменной облачности осадков в Москве и Подмосковье в этот день не ожидается.

Воздух в столице и Московской области прогреется до 31 градуса выше нуля, ветер будет дуть юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 30 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— В Москве и области сохранится сухая и жаркая погода, которая является нагрузочной для метеочувствительных людей и страдающих хроническими заболеваниями. Температура выше климатической нормы на 5-7 градусов, выраженный дефицит кислорода в приземном воздухе, высокий ультрафиолетовый индекс, — заметили специалисты.

Накануне стало известно, что в столице введен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 18:00 среды, 17 августа. Кроме того, до утра 18 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

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