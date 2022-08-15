Синоптик Леус: В Центральную Россию может прийти европейская жара

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России не следует опасаться наступления засухи, как в Европе. Однако европейская жара все еще может прийти и к нам. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 15 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В европейскую часть России может прийти такая же жаркая погода, которая наблюдалась в этом году в Европе, но речь идет не о засухе. В странах Западной Европы этот процесс был очень сильным и затяжным. В нашей же стране планируется кратковременный и не такой катастрофический, — заметил синоптик.

По словам собеседника «ВМ», жаркая погода в Европе и России вызвана разными антициклонами. В Европе управлял азорский антициклон: он доставлял воздушные массы из африканских пустынь.

— В России за погоду отвечает скандинавский антициклон, который менее жаркий. Воздушные массы в нашу страну придут из Средней Азии, и они будут также менее сухие, — объяснил Леус.

Температура воздуха, добавил синоптик, будет на 4–6 градусов выше нормы. Воздух же будет сухим, однако это все равно несопоставимо с ситуацией в Европе.

Долгосрочный прогноз на финал лета показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, какую погоду стоит ожидать в конце лета и в начале осени.