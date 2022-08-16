«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявили в Москве до вечера 17 августа

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлили в Москве до 18:00 17 августа. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России во вторник, 16 августа.

— Очень высокая температура. Период предупреждения с 11:00 17 августа до 18:00 17 августа. В дневные часы местами сильная жара 30–32 градуса, — говорится в сообщении.

Кроме того, до утра 18 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

До этого «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары действовал в Москве до 11:00 17 августа.

Во вторник, 16 августа, погода в столичном регионе окажется под влиянием скандинавского антициклона. Воздух в Москве прогреется до плюс 28–30 градусов, а в Подмосковье — до 26–31 градуса. Данные показатели превышают норму температурного режима как минимум на 10 градусов.

Волна тепла — опасное явление, которое означает наступление продолжительной жаркой погоды. «Вечерняя Москва» обсудила с синоптиками, может ли наступить похожая засуха в нашей стране уже сегодня, в чем опасность такой погоды и какой будет погода в Москве на самом деле в последние недели августа.