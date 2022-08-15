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«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до утра 17 августа

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до утра 17 августа
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявили в Москве до 11:00 17 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ведомстве отметили, что в такую погоду высока вероятность стихийных бедствий.

Кроме того, до 17 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

В понедельник, 15 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Гребень теплого воздуха, распространяющийся до больших высот, тянется от Каспия до Балтики, поддерживая жаркую и сухую погоду. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье ожидается 26–31 градус тепла.

Долгосрочный прогноз на финал лета показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, какой погоды стоит ожидать в конце лета и в начале осени.

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