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Диетолог рассказала о продуктах, способных резко повысить уровень сахара в крови

Егор Провоторов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала о продуктах, способных резко повысить уровень сахара в крови
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Вызвать резкое повышение сахара в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, к примеру пиво. Об этом в среду, 17 августа, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

В беседе с газетой «Известия» специалист заметила, что большинству людей рекомендовано употреблять в пищу продукты, употребление которых сдерживает уровень сахара в крови.

— В основном это продукты несладкие, такие как зеленые и листовые овощи, сельдерей. Они даже способны забирать сахар, который уже есть в крови и компенсировать его уровень, — подчеркнула Соломатина.

К списку иных факторов, которые могут способствовать развитию сахарного диабета, преддиабетического состояния и инсулинорезистентности, кандидат медицинских наук отнесла генетическую предрасположенность, лишний вес и постоянное стрессовое состояние человека.

Накануне появилась информация, согласно которой сахарный диабет нельзя вылечить полностью, однако его можно перевести в состояние стойкой ремиссии, если придерживаться комплекса мер для улучшения самочувствия.

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