Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Целый кладезь пользы»: диетолог Соломатина перечислила неожиданные свойства морошки

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
«Целый кладезь пользы»: диетолог Соломатина перечислила неожиданные свойства морошки
Фото: Unsplash

Морошка — золотисто-янтарная ягода, напоминающая по вкусовым свойствам малину, распространена преимущественно в северных регионах России. Ее называют еще «карликовой шелковицей». Действительно, в этом кисло-сладком плоде очень много полезных веществ. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Сломатиной о целебных свойствах ягоды, о том, почему ее рекомендуют беременным женщинам, и кому лучше ею не злоупотреблять.

По словам специалиста, в морошке так называемая кислинка чуть более ощутима, чем в малине, поэтому ее не так сильно жалуют. А зря, ведь ягоды этого растения являются «целым кладезем полезных свойств».

— Это прежде всего противомикробное средство обладает спазматическим действием. В морошке очень высокое содержание провитамина А: в два раза больше, чем в моркови, — подчеркнула врач.

Диетолог отметила, что очень часто морошку рекомендуют людям, которые борются с авитаминозом и гиповитаминозом. Ягода насыщена полезной клетчаткой, которая избавляет организм от излишней жидкости и токсинов. Она легко усваивается и обладает символической калорийностью, что делает ее хорошим элементом для диетического рациона.

— Морошка помогает сбросить лишний вес, поэтому ее любят употреблять во время диет. Более того, ягода считается одним из главных источников токоферолов, — веществ, которые помогают организму женщины выносить и родить ребенка. Поэтому дамам этот продукт крайне необходим, — заметила Соломатина.

Потенциального вреда от употребления ягод нет, уточнила врач. Исключением является аллергическая реакция. Не стоит злоупотреблять морошкой тем людям, у которых имеется гастрит или повышена кислотность в организме. В противном случае симптоматика обострится, предупредила диетолог.

Также врач рассказала о пользе арбуза и его скрытом вреде. По ее словам, арбуз содержит ликопин, который предотвращает разрушение нервной системы человека, а у мужчин сокращает риски заболевания предстательной железы. Однако для его употребления есть и ряд противопоказаний.

Здоровье Ягоды Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте