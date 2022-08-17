«Целый кладезь пользы»: диетолог Соломатина перечислила неожиданные свойства морошки

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Морошка — золотисто-янтарная ягода, напоминающая по вкусовым свойствам малину, распространена преимущественно в северных регионах России. Ее называют еще «карликовой шелковицей». Действительно, в этом кисло-сладком плоде очень много полезных веществ. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Сломатиной о целебных свойствах ягоды, о том, почему ее рекомендуют беременным женщинам, и кому лучше ею не злоупотреблять.

По словам специалиста, в морошке так называемая кислинка чуть более ощутима, чем в малине, поэтому ее не так сильно жалуют. А зря, ведь ягоды этого растения являются «целым кладезем полезных свойств».

— Это прежде всего противомикробное средство обладает спазматическим действием. В морошке очень высокое содержание провитамина А: в два раза больше, чем в моркови, — подчеркнула врач.

Диетолог отметила, что очень часто морошку рекомендуют людям, которые борются с авитаминозом и гиповитаминозом. Ягода насыщена полезной клетчаткой, которая избавляет организм от излишней жидкости и токсинов. Она легко усваивается и обладает символической калорийностью, что делает ее хорошим элементом для диетического рациона.

— Морошка помогает сбросить лишний вес, поэтому ее любят употреблять во время диет. Более того, ягода считается одним из главных источников токоферолов, — веществ, которые помогают организму женщины выносить и родить ребенка. Поэтому дамам этот продукт крайне необходим, — заметила Соломатина.

Потенциального вреда от употребления ягод нет, уточнила врач. Исключением является аллергическая реакция. Не стоит злоупотреблять морошкой тем людям, у которых имеется гастрит или повышена кислотность в организме. В противном случае симптоматика обострится, предупредила диетолог.

Также врач рассказала о пользе арбуза и его скрытом вреде. По ее словам, арбуз содержит ликопин, который предотвращает разрушение нервной системы человека, а у мужчин сокращает риски заболевания предстательной железы. Однако для его употребления есть и ряд противопоказаний.