Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Петр Бирюков: Более 1,5 тысячи лифтов заменили в жилых домах в рамках программы капремонта

Елена Самойлова
Город
Петр Бирюков: Более 1,5 тысячи лифтов заменили в жилых домах в рамках программы капремонта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с начала года в столице заменили более 1,5 тысячи лифтов в жилых домах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

— В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, из них свыше 1,5 тысячи уже установлены, — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

При проведении работ используется лифтовое оборудование, производимое в Москве и Московской области, которое по характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Бирюков напомнил, что программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах. Всего в столичных домах установлено более 112 тысяч лифтов — все они включены в программу с указанием конкретных сроков замены.

Накануне Бирюков сообщил, что ко Дню города в Москве промоют почти две тысячи инженерных сооружений.

Петр Бирюков Лифты оборудование Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте