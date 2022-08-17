Петр Бирюков: Более 1,5 тысячи лифтов заменили в жилых домах в рамках программы капремонта

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В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с начала года в столице заменили более 1,5 тысячи лифтов в жилых домах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

— В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, из них свыше 1,5 тысячи уже установлены, — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

При проведении работ используется лифтовое оборудование, производимое в Москве и Московской области, которое по характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Бирюков напомнил, что программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах. Всего в столичных домах установлено более 112 тысяч лифтов — все они включены в программу с указанием конкретных сроков замены.

Накануне Бирюков сообщил, что ко Дню города в Москве промоют почти две тысячи инженерных сооружений.