Владимир Ефимов: Более 3,5 тысячи рабочих мест появится в Очаково-Матвеевском

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Россия, Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

В рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят в районе Очаково-Матвеевское деловой и торговый центры, школу и детский сад, где смогут работать более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город подписал 22 соглашения с инвесторами о создании мест приложения труда в разных районах города.

— Девелоперы построят более одного миллиона квадратных метров недвижимости, где в последующем смогут работать 33,3 тысячи человек. Так, в Очаково-Матвеевском в рамках программы появится более 3,5 тысячи дополнительных рабочих мест за счет строительства торгового и делового центров, а также двух образовательных учреждений. В результате будет введено в эксплуатацию более 76 тысяч квадратных метров недвижимости, — рассказал заммэра.

Кроме того, в этом году Москва подписала соглашение о строительстве торгового центра на Очаковском шоссе, где будет создано 250 рабочих мест, добавил Ефимов.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в прошлом году было заключено соглашение о строительстве школы на одну тысячу мест и детского сада на 250 мест на Озерной улице.

— После завершения строительства в двух образовательных учреждениях будет создано 190 рабочих мест. Застройщик планирует ввести объекты в эксплуатацию в 2024–2025 годах. Также на этой же улице возведут деловой центр, где смогут работать более 3,2 тысячи человек. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год, — резюмировал он.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о заселении новостроек по реновации в районе Очаково-Матвеевское. По его словам, более 17 тысяч жителей старых домов получат новые благоустроенные квартиры в районе.