Сергунина: 60 детских книг включили в длинный список московской Премии имени Корнея Чуковского

Фото: Пресс-служба Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара

В длинный список номинантов на Премию правительства Москвы имени Корнея Чуковского вошли авторы и переводчики 60 детских произведений. Об этом в среду, 17 августа, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

— Почти из тысячи заявок жюри выбрало 60 произведений российских поэтов, писателей и переводчиков. Они представляют больше 25 городов страны: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новороссийск, Якутск и другие, — рассказала она.

По словам Сергуниной, 16 сентября будет опубликован финальный список номинантов, а через месяц объявят победителей. Всего в этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок — 989.

Члены жюри разделились на две команды. Первая определила книги, которые вошли в длинный список в шести номинациях: проза, сборник стихов и лучший перевод для детей до семи лет, а также три аналогичные номинации в возрастной категории от восьми до 12 лет.

Вторая группа экспертов решит, какие произведения кажутся в коротком списке. А 16 сентября в проекте «Активный гражданин» начнется голосование, в ходе которого москвичи выберут победителя в народной номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». Оно продлится до 1 октября. В этом же месяце объявят результаты конкурса и наградят лауреатов.

В июле главный библиотекарь Центральной библиотеки № 249 Зеленоградского округа Любовь Одудовская выбрала шесть книг, которые никогда не задерживаются на полках и не остаются без внимания юных читателей и их родителей.

Так, книжка «От мышиной норки до ядра Земли» Ирины Алымовой расскажет малышам о строении Земли, археологических раскопках и объяснит, как важно беречь родную планету.